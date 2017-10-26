"Сюжет фільму жахів": в музеї воскових фігур Перу не знають, як виглядає Леді Гага і Шакіра (фото)

Фігуру Леді Гаги виявили днями адміністратори фанатського аккаунта співачки в Twitter.

"І справа не варта виїденого яйця (чимало несхожих воскових фігур у тих же Музеях мадам Тюссо), але у музею виявилися інші експонати - і вони більше схожі на сюжет фільму жахів, ніж на зірок", пише Spletnik.

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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, днями в Індії в музеї Мадам Тюссо представили свою фігуру Анджеліни Джолі.