"Сюжет фільму жахів": в музеї воскових фігур Перу не знають, як виглядає Леді Гага і Шакіра (фото)
18:00, 26 жовтня 2017Суспільство
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Експонати музею воскових фігур більше схожі на сюжет фільму жахів, ніж на зірок.
Леді Гага / скріншот
Фігуру Леді Гаги виявили днями адміністратори фанатського аккаунта співачки в Twitter.
"І справа не варта виїденого яйця (чимало несхожих воскових фігур у тих же Музеях мадам Тюссо), але у музею виявилися інші експонати - і вони більше схожі на сюжет фільму жахів, ніж на зірок", пише Spletnik.
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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, днями в Індії в музеї Мадам Тюссо представили свою фігуру Анджеліни Джолі.
Шакіра / скріншот
Майлі Сайрус / скріншот
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