У Житомирі з початку року учасникам АТО виділили 25 квартир - міськрада

У Житомирі у 2017 році учасникам АТО вже виділили 25 квартир. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міськради з посиланням на Житомирського міського голову Сергія Сухомлина.

За його словами, за рахунок міста бійці АТО та сім'ї загиблих вже отримали 21 квартиру. Чотири ордери отримали бійці за рахунок державного бюджету, ще чотири мають отримати найближчим часом.

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"Житомир є одним з центрів військових частин і багато наших хлопців захищають свободу та незалежність України від агресора. Забезпечення житлом наших військових – це одне з першочергових завдань, яке перед нами стоїть", - сказав Сухомлин.

"Завдяки депутатській підтримці, громадських організацій, пов’язаних з військовими АТО, та державній підтримці, цього року за рахунок держави учасникам АТО було виділено 25 квартир».- додав він

Мер також зауважив на тому, що місто не має права розраховувати тільки на підтримку держави.

"Ми постійно шукаємо свої резерви та використовуємо всі можливості, щоб надавати житло військовим використовуючи бюджетні кошти міста, резервний житловий фонд та дольові участі забудовників", - підсумував міський голова.

Сухомлин зазначив, що нещодавно був підписаний меморандум з Міністерством оборони, містом та облдержадміністрацією про забудову ділянки по вулиці Покровській у Житомирі на 12 га землі.

"Якщо нам вдасться реалізувати цей проект, то учасники АТО зможуть отримати більше 150 квартир", - наголосив Сухомлин.

Як уточнили УНІАН у прес-службі міськради, наразі у Житомирі житло потребують 97 учасників антитерористичної операції.