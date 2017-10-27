Заступника мера Вишгорода викрили у збуті наркотиків

Співробітники Служби безпеки України викрили заступника мера міста Вишгород у Київській області на незаконному зберіганні та розповсюдженні наркотиків, посадовець також підозрюється у розкраданні бюджетних коштів. Про це повідомляє прес-центр СБ України.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник спільно зі службовцями міської ради причетний до незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними на виконання ремонтних робіт у житлових будинках районного центру.

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Правоохоронці задокументували, що до актів приймання виконаних робіт у 2016-2017 роках чиновники вносили завищені дані про обсяги та вартість проведених ремонтів. Частина виділених з бюджету коштів перераховувалась на рахунки фіктивних підприємств і привласнювалась зловмисниками.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, співробітники СБ України спільно з прокуратурою та Нацполіцією провели санкціоновані обшуки за місцями проживання та в офісах фігурантів справи. Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію та електронні носії інформації, які підтверджують факт незаконного заволодіння державними коштами. Наразі експерти встановлюють розмір збитків, завданих міському бюджету.

У приватній столичній та орендованій у Вишгороді заступником міського голови квартирах оперативники спецслужби вилучили кокаїн, амфетамін та марихуану, раніше були задокументовані спроби реалізації посадовцем наркотиків.

Чиновнику оголошено про підозру за ч. 1 ст. 307 та ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, мер Вишгорода Олексій Момот був затриманий 14 квітня 2016 року, за версією слідства, він разом зі спільниками вимагав від представника будівельної фірми неправомірну вигоду в сумі 300 тисяч доларів і приміщення площею 4 тис. кв. метрів у новобудові.

У початковому повідомленні СБУ йшлося про вимагання хабара у сумі 1 млн євро.

17 квітня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн грн.

19 квітня Момот вийшов з в'язниці після внесення застави у розмірі 5 мільйонів гривень.

У арпеле 2017 року прокуратура Київської області направила кримінальну виробництво за підозрою у хабарництві Вишгородського міського голови Олексія Момота в суд для розгляду по суті.