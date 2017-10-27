У Нацполіції повідомили про призначення нового заступника голови відомства
Ігоря Клименка призначено заступником голови Національної поліції України.
Ігоря Клименка призначено заступником голови Національної поліції України.
Про це голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив на засіданні відомчої колегії у Львові, повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Нацполіції України.
Князєв зазначив, що питання дотримання дисципліни і законності в роботі поліції, а також захисту самих поліцейських є досить гострим. Він також наголосив на персональній відповідальності керівників підрозділів за дії їхніх підлеглих.
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«Попереджаю: приховування правопорушень з метою перекручування реального стану справ, невжиття адекватних заходів реагування до винних є неприпустимими. Це моя принципова позиція, і вона залишається незмінною», – сказав голова Нацполіції.
Відтак з метою приділити більше уваги питанням дисципліни і законності в роботі поліції, а також захисту поліцейських, керівництвом відомства за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України прийнято рішення про підвищення статусу підрозділу кадрового забезпечення Нацполіції.
Рішення було реалізоване шляхом введення посади заступника голови Національної поліції України – начальника Департаменту кадрового забезпечення.