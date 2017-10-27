У Нацполіції повідомили про призначення нового заступника голови відомства

Ігоря Клименка призначено заступником голови Національної поліції України.

Про це голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив на засіданні відомчої колегії у Львові, повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Нацполіції України.

Князєв зазначив, що питання дотримання дисципліни і законності в роботі поліції, а також захисту самих поліцейських є досить гострим. Він також наголосив на персональній відповідальності керівників підрозділів за дії їхніх підлеглих.

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«Попереджаю: приховування правопорушень з метою перекручування реального стану справ, невжиття адекватних заходів реагування до винних є неприпустимими. Це моя принципова позиція, і вона залишається незмінною», – сказав голова Нацполіції.

Відтак з метою приділити більше уваги питанням дисципліни і законності в роботі поліції, а також захисту поліцейських, керівництвом відомства за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України прийнято рішення про підвищення статусу підрозділу кадрового забезпечення Нацполіції.

Рішення було реалізоване шляхом введення посади заступника голови Національної поліції України – начальника Департаменту кадрового забезпечення.