Найбільш спокійна криміногенна ситуація спостерігається на заході України – Князєв

Найбільш спокійна криміногенна ситуація спостерігається на заході України. Про це під час брифінгу у Львові повідомив голова Нацполіції України Сергій Князєв, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо порівняльного аналізу криміногенної ситуації в регіонах країни.

«Західна Україна, у порівнянні з іншими регіонами, тут в рази спокійніша ситуація», - сказав очільник Нацполіції.

Він зазначив, що, наприклад, Дніпропетровська та Запорізька області мають високий відсоток пограбувань і розбоїв, тоді як у західних областях спостерігається збільшення кількості квартирних крадіжок.

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За словами Князєва, зростання кількості вбивств під час вчинення нападів на домоволодіння громадян, як правило заможних, є традиційним для передмістя Києва та Одещини.

«У Запорізькій області «інша хвороба» - напади на фермерів, на громадян, які мають земельні паї, особливо під час періоду реалізації ними продукції. Харківська, Дніпропетровська області – «стабільно цілий рік відбуваються зухвалі злочини», - сказав Князєв.