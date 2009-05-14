У офіцера СБУ вкрали 40 тис. євро, 11 тис. доларів і прикраси

У Службі безпеки України підтверджують, що чоловік, з автомобіля якого вчора у Києві було вкрадено велику суму грошей, є їхнім співробітником – офіцером Центру спецоперацій по боротьбі з тероризмом.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, Служба внутрішньої безпеки СБУ взяла пояснення у потерпілого з приводу походження грошей, в результаті чого встановлено, що гроші «не мають ніякого кримінального походження», а належали співробітнику спецслужби та членам його родини і призначалися для купівлі житла у Києві.

Більше того, як зазначили в СБУ, потерпілий надав документальне підтвердження щодо цих грошей.

Також непрямим підтвердженням його слів є той факт, що він сам звернувся до міліції і по мірі можливості намагається сприяти слідчим у найскорішому розкритті злочину, який було скоєно стосовно нього, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Голосіївському районі Києва невідомі викрали з автомобіля чоловіка, який назвався співробітником СБУ, велику суму грошей і коштовності.

Як зауважили у столичній міліції, 13 травня цей чоловік звернувся до Голосіївського райуправління міліції з відповідною заявою, пояснивши, що з його автомобіля «Сузукі» зник портфель, в якому було 40 тис. євро, 11 тис. доларів і 16 найменувань коштовних прикрас.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка в особливо великих розмірах).