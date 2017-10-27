На Житомирщині опалювальний сезон проходить успішно - ОДА

На Житомирщині опалювальний сезон проходить успішно, і станом на 27 жовтня всі 928 котелень в області забезпечують жителів районів та міст теплом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, про це сьогодні доповів голова Житомирської ОДА Ігор Гундич на селекторній нараді щодо проходження опалювального сезону під головуванням віце-прем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка.

«Житомирська область сьогодні з теплом – станом на 27 жовтня включені усі 928 котелень. Проблемні питання, які виникають, ми оперативно вирішуємо в робочому порядку», – зазначив Гундич.

В ОДА нагадуєть, що у зв’язку з погодніми умовами керівник області підписав розпорядження про початок опалювального сезону ще 3 жовтня. "В першу чергу опалення підключили у лікарнях, дитячих дошкільних та загальноосвітніх закладах Житомирщини. І вже 10 жовтня на Житомирщині 1 тис. 771 соціальний об'єкт підключили до теплопостачання",- зазначають в облдержадміністрації.

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За інформацією департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, наразі в області тепловою енергією забезпечені 697 дитячих навчальних закладів, 717 загальноосвітніх шкіл, 46 лікарень та 1 тис. 893 житлові будинки.

23 котельні у цьому році переведені на альтернативні види палива. А також у 44,8% житлових будинків встановлені теплові лічильники.

Також у процесі підготовки до опалювального сезону 2017/2018 років підприємства комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства Житомирщини сформували аварійний запас труб, запірної арматури, пально-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, що у Житомирській області працює «гаряча лінія», куди можна звернутися у разі виникнення питань щодо опалення – (0412) 47-12-12.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко заявив, що місцеві органи влади отримали значний фінансовий ресурс для вирішення питань, пов`язаних з оплатою комунальних послуг, а також закликав їх активно включитися в роботу із запуску опалення.

Таку заяву він озвучив сьогодні під час селекторної наради в Кабміні, яка була присвячена проблемам з запуском опалювального сезону в різних регіонах України.