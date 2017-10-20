Голова Житомирської ОДА Гундич затвердив план заходів до 2020 року із вшанування подвигу учасників Революції Гідності
До 20 лютого 2018 року у навчальних закладах області мають створити постійно діючі стенди, що відображають подвиг Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності.
Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич затвердив план заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на період до 2020 року.
Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, відповідне розпорядження Гундич підписав 17 жовтня.
Згідно з документом, щороку у День Героїв Небесної Сотні 20 лютого та у День Гідності та Свободи 21 листопада у районних центрах, містах та селищах області мають проходити заходи, присвячені вшануванню подвигу учасників Революції Гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. Участь у них братимуть представники органів державної влади та місцевого самоврядування, депутати, військовослужбовці, учасники АТО, активісти, громадськість, учнівська і студентська молодь, релігійні організації.
"Також управління культури та освіти і науки облдержадміністрації мають забезпечити проведення у навчальних закладах, військових частинах, закладах культури тематичних заходів про масові акції громадського протесту в Україні, що відбувались у листопаді 2013 р. – лютому 2014 р., та про їх учасників",- повідомляють у прес-службі ОДА.
Окрім цього, в області організовуватимуть фотодокументальні виставки, експозиції, тематичні вечори, вечори-реквієми, присвячені вшануванню подвигу учасників Революції Гідності та увічненню пам’яті Героїв Небесної Сотні.
До 20 лютого 2018 року у навчальних закладах області мають створити постійно діючі стенди, що відображають подвиг Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності, захищаючи ідеали демократії та відстоюючи права і свободи людини.