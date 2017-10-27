Загроза життю жінки, яка постраждала при замаху на нардепа Мосійчука, не минула

Надію Тарасенко з реанімації перевели в палату. Після вибуху вона була при тямі, і навіть говорила з рідними по телефону. Лікарі карети швидкої спочатку подумали, що у неї лише незначні подряпини, йдеться в сюжеті ТСН. Однак пізніше виявилось, що череп жінки пробила металева куля, якими була набита вибухівка.

Читайте також"Вилучили з мозку металеву кульку": стало відомо про стан жінки, яка постраждала при замаху на МосійчукаКожен вечір Надія Тарасенко йшла додому з роботи однією дорогою, за звичкою зайшла до магазину купити солодощі для онуки. Жінці не вистачило дійти додому кілька метрів.

Ірина чекала на маму вдома. Жінка працювала продавчинею і ніколи додому не запізнювалася. Тому коли в звичний час мама не прийшла додому, Ірина зателефонувала мамі.

На перший погляд жінка ніби була подряпана осколками, але у швидкій, по дорозі до лікарні, у неї почало набрякати обличчя і погіршуватися мовлення. Тоді стало зрозуміло, що одна з кульок влучила в голову. Її одразу прооперували. Наразі стан жінки стабільний, але загроза життю не минула.

Нейрохірург Руслан Скляр дає обнадійливий прогноз, але зазначає, що це травма мозку, яка може відгукнутися такими наслідками як головний біль і аж до судом.

Що буде далі родичі Надії не знають, але зазначають що тією дорогою, де пролунав вибух, ходять щодня.