Одеських патрульних запідозрили у приховуванні ДТП за участю службових авто

В Одесі прокуратура розслідує можливе приховування посадовими особами патрульної поліції Одеси фактів ДТП за участю службових автомобілів.

Як повідомив УНІАН представник прокуратури області, на даний час перевіряється заява громадянина, в якій викладено інформацію про можливе приховування посадовими особами патрульної поліції Одеси фактів дорожньо-транспортних пригод, скоєних на службових автомобілях Toyota Prius.

У прокуратурі пояснили, що відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою і службовим становищем).

В ході слідства перевіряється інформація заявника про те, що протягом 2016-2017 років була здійснена велика кількість дорожньо-транспортних пригод за участю службових автомобілів патрульної поліції з вини патрульних поліцейських, які перебували при виконанні службових обов'язків. При цьому нібито не було проведено грошове стягнення з винних за заподіяну шкоду, що завдало держбюджету значні матеріальні збитки.

Читайте такожВ курортному Скадовську поліцейське авто зіткнулося зі "швидкою"

За інформацією, наданою Управлінням патрульної поліції (УПП) Одеси, протягом 2016-2017 років в результаті ДТП пошкоджено 69 службових автомобілів марки Toyota Prius, учасниками ДТП є понад 100 патрульних. Разом з тим, до передбаченої законом відповідальності притягнуто лише 34 посадові особи. Наслідки аварій частково усунені шляхом відновлення 41 автомобіля.

Станом на даний час, на автомобільній стоянці на території УПП Одеси знаходиться 19 службових автомобілів, які постраждали в результаті ДТП.

Зараз встановлюється точна кількість ДТП та пошкоджених автомобілів. Передбачається, що інформація, надана УПП, має розбіжності, що може свідчити про її недостовірність, і кількість пошкоджених автомобілів значно більше.

Громадянин, який звернувся до прокуратури, стверджує: керівництво Управління патрульної поліції Одеси, використовуючи свої службові повноваження та пов'язані з ними можливості, з метою приховування злочинів, навмисне покриває поліцейських, які стали винними в скоєнні ДТП і пошкодженні державних автотранспортних засобів, не вживаючи заходів з відшкодування мільйонних збитків.

Для підтвердження або спростування цієї інформації прокуратура звернулася до суду за дозволом про огляд приміщень, стоянок та іншої території, які займає Управлінням патрульної поліції Одеси.

У прокуратурі уточнили, що напередодні суд задовольнив це клопотання.