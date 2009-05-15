Ющенко візьме участь у вшануванні жертв політичних репресій
02:55, 15 травня 2009Суспільство
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Повідомлення прес-служби
У неділю, 17 травня, о 12.00 у День пам`яті жертв політичних репресій Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у меморіальних заходах на території Національного історико-меморіального заповідника «Биковнянські могили».
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, пряму трансляцію заходів вестиме Національна телекомпанія України.
Акредитація представників ЗМІ проводиться до 15.00 15 травня за телефонами: 255-78-44 та 255-63-18.
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