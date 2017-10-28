ЗМІ повідомили подробиці про кар'єру судді, що веде справу Зайцевої

Вивчаючи Єдиний реєстр судових рішень, журналісти з'ясували, які справи вела суддя Київського райсуду Харкова Світлана Муратова. Саме вона зараз розбирається в матеріалах резонансного ДТП в центрі міста.

Читайте такожВодійка Lexus, яка позбавила життя шістьох людей у Харкові, відмовилася від всього казенного в СІЗО (фото)Судячи з реєстру, Муратова займалася різноманітними судовими процесами з цивільних, адміністративних і кримінальних справах.

Тільки по кримінальних справах, починаючи з 2006 року, у реєстрі міститься 200 вироків, винесених Муратовою. В основному ці вироки стосувалися справ, пов'язаних з розповсюдженням наркотиків та крадіжок з магазинів, повідомляє gx.net.ua.

З більш серйозних - в 2011 році розглядала справу бомжа, який жорстоко убив художника в п'яній бійці. Бездомного вона відправила до в'язниці на 12 років.

У 2012 році Муратова на 8 років відправила за ґрати харків'янина, який у стані алкогольного сп'яніння вдарив ножем незнайомого відвідувача кафе.

Крайній вирок у кримінальній справі датований ще 15 листопада 2012 року. Тоді вона засудила злодія, який обікрав кілька магазинів на ринку "Барабашово". Йому присудили 2 роки умовно.

Також ця суддя розглядала багато справ по ДТП – як з постраждалими, так і без.

У листопаді 2010 року винесено вирок у справі про ДТП з потерпілими на вулиці Шевченка. Тоді автомобіль Hyundai збив велосипедиста, а судова історія закінчилася для винного роком випробувального терміну.

У червні 2011 року Муратова розсудила аварійну ситуацію, в якій загинула людина.

Підприємець на позашляховику перевищив швидкість і врізався в Daewoo, що їхала попереду. Від удару легковика винесло на зустрічну, де він зіткнувся з сміттєвозом. Загинула пасажир легковика. За кермом була сестра загиблої.

У підсумку винуватець оплатив ремонт всіх розбитих машин, заплатив дочці загиблої 70 тис. грн моральної шкоди, сестри загиблої, яка була за кермом, – 50 тис. грн збитків, 29 тис. грн – підприємству, якому належить сміттєвоз. Всі відмовилися від претензій, і Муратова винесла вирок: п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном три роки. Іншими словами, три роки умовно.