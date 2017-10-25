Перед кривавою ДТП у Харкові Зайцева провела дві години в елітному ресторані (документ)

Напередодні смертельної аварії, яка сталася 18 жовтня в Харкові, водій Lexus - 20-річна Олена Зайцева - відпочивала в елітному ресторані "Чилі" на проспекті Незалежності. Про це NewsRoom стало відомо з матеріалів справи, які були передані в редакцію.

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Як видно з документів, 19 жовтня в Київський районний суд Харкова звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до записів з камер відеоспостереження ресторану "Чилі". За інформацією правоохоронців, Зайцева в компанії третіх осіб перебувала в закладі в період з 17:45 до 20:09. На думку слідчого, відео прояснить, чи вживала дівчина спиртні напої, чи сіла після цього за кермо, а також допоможе встановити особи її друзів.

Суддя Муратова клопотання задовольнила, зобов'язавши працівників "Чилі" надати записи із зовнішніх й внутрішніх камер спостереження. Термін дії клопотання - один місяць, документ не підлягає оскарженню.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. В результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали травми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.

У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.

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