Захист Зайцевої не оскаржуватиме її запобіжний захід

Захист 20-річної Олени Зайцевої не оскаржуватиме її запобіжний захід. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Арештантка залишиться у СІЗО щонайменше на два місяці без права внесення застави - повідомила ТСН адвокат підозрюваної. Пояснивши, що все заради того, аби не привертати зайву увагу до підзахисної.

В пенітенціарній службі розповіли, що у камері, де тримають водійку, окрім неї, ще дев'ятеро раніше не судимих жінок. Там є усі зручності й навіть телевізор. Арештантка може отримувати передачі і бачитись із адвокатом.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. В результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали травми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. 20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії. У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.