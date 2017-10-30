Колега Сенцова: в ув'язненні він написав п'ять сценаріїв

Перебуваючи в ув'язненні в російській в'язниці, український політв'язень, режисер, кримчанин Олег Сенцов продовжує професійну діяльність. Про це на презентації книги «Олег Сенцов» розповів кримськотатарський актор і режисер Ахтем Сеїтаблаєв, передає Крим.Реалії.

«Він використовує цей час і створив вже п'ять сценаріїв. Я сподіваюся, що дуже скоро він повернеться і зніме ці фільми за своїми сценаріями», – сказав колега Сенцова.

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Книга «Олег Сенцов» складається зі спогадів людей, які добре знають Сенцова, з уривків його книг і сценаріїв до фільмів, а ще з витягів протоколів допитів свідків, що проходять у його справі. У книзі багато фотографій – із домашнього архіву, і з залу суду.

Як стало відомо 13 жовтня, Олега Сенцова доправили до російського міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).

Олега Сенцова разом із Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.