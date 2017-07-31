Творці фільму "Захар Беркут" отримають від Держкіно 30 мільйонів гривень

Державне агентство України з питань кіно надасть фінансову підтримку в сумі 30 млн грн на виробництво історичної драми «Захар Беркут». Як повідомили УНІАН у прес-службі Держкіно, фільм Ахтема Сеітаблаєва створюється за мотивами однойменної повісті Івана Франка

«Державне агентство України з питань кіно уклало з компанією «Kinorob» контракт про надання проекту «Захар Беркут» державної фінансової підтримки розміром 30 млн грн. Загальна вартість виробництва фільму становить 75 млн грн», - йдеться у повідомленні.

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Кінопроект став одним із переможців дев’ятого конкурсного відбору Держкіно. Зйомки розпочнуться у 2018-му році.

За сюжетом, монгольська орда на чолі з ханом Бурундою рухається на захід, винищуючи все на своєму шляху. Дійшовши до високих Карпатських гір, військо зупиняється біля підніжжя. Однак вночі кілька місцевих мисливців - брати Беркути - потайки пробираються в табір та звільняють полонених. Несамовитий від люті хан вирішує йти навпростець, щоб помститися і знищити карпатські поселення. Однак невеличка громада гірських мисливців під керівництвом Захара Беркута має свій план, щоб назавжди зупинити багаточисельного ворога.

Сеітаблаєв - український актор та режисер кримськотатарського походження. Ведучий ТБ-шоу «Хоробрі серця».

Як повідомляв УНІАН, у червні українського кінорежисера Кіру Муратову запросили до складу Американської кіноакадемії, яка визначає володарів премії "Оскар".