Виступ Лободи у півфіналі Євробачення (відео)

Як повідомляв УНІАН, увечері 14 травня відбувся другий півфінал, в якому визначилися останні 10 учасників фіналу Міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2009". Серед них - українка Світлана Лобода з композицією «Be My Valentine! (Anti-crisis Girl)». У фіналі, який відбудеться 16 травня, українська співачка згідно з жеребом виступить під номером 21.

Виступ Світлани Лободи у півфіналі