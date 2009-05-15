Лобода у разі перемоги на Євробаченні готова закласти ще одну квартиру

Українська співачка Світлана ЛОБОДА готова матеріально допомогти в проведенні «Євробачення – 2010» у Києві у випадку, якщо вона стане переможцем конкурсу цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Москві після другого півфіналу пісенного конкурсу.

Зокрема, відповідаючи на запитання естонського журналіста про те, як Україна виходитиме з ситуації, якщо вона стане переможцем Євробачення-2009 в Москві, С.ЛОБОДА заявила, що готова матеріально посприяти в цьому.

«Я вважаю, що якщо нам пощастить і там, зверху (показуючи на стелю - УНІАН) начаклують і зроблять так, щоб наступного року Євробачення проходило в Україні, а наш уряд раптом не впорається, то у мене є ще одна квартира», - заявила вона.

Раніше співачка заявляла, що для фінансування участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2009" їй довелося закласти свою квартиру.

Як повідомляв УНІАН, за результатами півфіналу представниця України С.ЛОБОДА вийшла у фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2009», який відбудеться 16 травня у Москві. У фіналі С.ЛОБОДА виступить з піснею «Anticrisis girl» («Антикризова дівчина») під номером 21.