У Житомирській області 17 родин військовослужбовців отримали грошову компенсацію за купівлю житла – ОДА

У Житомирській області з початку поточного року 17 родин військовослужбовців отримали грошову компенсацію за купівлю житла. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані департаменту праці та соціального захисту населення.

Як зазначається у повідомленні, за оперативними даними, в області 17 родин військовослужбовців, вже отримали грошову компенсацію за купівлю житла.

Житло придбали 17 родин військовослужбовців - 5 родин загиблих та 12 інвалідів війни.

«Усі військовослужбовці вказаної категорії, які звернувся за компенсацією до влади, ці кошти отримали», - уточнили в ОДА.

Вказується, що грошову компенсацію за купівлю житла видали у 10 районах області, а також у містах Бердичеві, Житомирі та Новограді-Волинському.

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«Цьогоріч на виплату грошової компенсації для придбання житла Житомирській області передбачено видатки у сумі 13 млн грн. Також Житомирській області додатково виділено ще 5,7 млн грн на виплату грошової компенсації для придбання житла ще 7 родинам загиблих військовослужбовців та інвалідів війни», - сказано у повідомленні.

У 2016 році в області грошову компенсацію для придбання житла виплатили 76 родинам загиблих учасників АТО та інвалідів війни 1-2 груп на загальну суму 41,5 млн грн.