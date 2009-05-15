Тимошенко: для розвороту нафтопроводу Одеса-Броди немає умов

Уряд України вважає за необхідне переведення роботи нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсний режим, проте для цього на сьогодні відсутні необхідні умови – перш за все не вирішено питання з продавцями й покупцями нафти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Безперечно, нафтопровід має бути повернений і він має працювати в аверсному режимі, але саме в той момент, коли з`явиться така структура, яка буде готова постачати нафту для роботи нафтопроводу у зворотному напрямі. А з іншого боку – коли будуть покупці в Європі цієї нафти – коли будуть нафтопереробні заводи в Євросоюзі і в Україні, які будуть технологічно налаштовані на цю нафту. Це доволі складна процедура, як знайти нафту, яка прокачуватиметься в цьому напрямі, а найголовніше це споживачі. Без споживачів, куди нафту транспортувати, бо заводи здебільшого працюють на іншу якість й інші марки нафти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що уряд працює над вирішенням цих проблемних питань. «Тоді, коли всі ці умови складуться, точніше ми їх складемо, тоді працюватиме в правильному напрямі «Одеса-Броди», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.