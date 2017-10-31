Зять-продюсер і майбутня "рок-зірка": одіозна екс-регіоналка Бондренко розповіла про життя своєї дочки у США

Донька колишньої регіоналки Олени Бондаренко, Поліна вже встигла вступити у Берклі в Бостоні та зіграти весілля. У серпні донька одіозної екс-депутатки вийшла заміж за молодого музиканта Джареда, про що сама Бондаренко днями повідомила у мережі.

"У 5 років вона написала свій перший (як вона думала:)) роман. Називався він "жЫстокая судьба". І ось тоді я навчилася поважати її почуття. У 7 років вона організувала концерт на подвір'ї, де учасниками були її друзі і сусідські діти. І це приголомшило мене… У 9 років вона написала свій перший вірш. І я навчилася бачити світ через її рими", - написала Бондаренко про доньку.

"В 11 вона написала свою першу пісню. І я змушена була заховати подалі свій батьківський скептицизм. А в 14 її пісні звучали в програмі Андрія Куликова "Пора року" на Радіо "Ера". І мені довелося змиритися з тим, що музика - це "все-таки її", - зізналася Олена.

"У 17 вона подає документи одразу в кілька музичних закладів по всьому світу. І два її приймають. Вона обирає найкращий з двох - мрія всіх музикантів світу - Берклі в Бостоні. Це коледж, який пропонує повну оплату навчання найбільш талановитим студентам. За результатами першого року вона домагається місця в топі найкращих студентів Берклі…" - похвалилася Бондаренко.

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"У 18 вона зробила нашу сім'ю більше і міцніше. У нас з'явився ще один член нашої родини - Джаред. Наш зять. Любов не визнає кордонів і паспортів, національностей та мов. Вона вийшла заміж. А я стала тещею. І оскільки мій зять - англомовний, то мені доводиться підтягувати свою англійську. Сім'я Джареда - це чудові веселі люди, дружні і уважні", - повідомила екс-депутатка.

"Тепер у неї - своя сім'я. І вона далеко. Я сумую. Я пишаюся нею. І я вчуся вірити в себе так, як вірить в себе вона", - зазначила Бондаренко.

Як повідомляв УНАН-Таблоїд, Олена Бондаренко є досить частим гостем на пропагандистських російських телеканалах. Під час Революції Гідності вона звинувачувала майданівців у порушенні закону, а нардеп Леся Оробець розповідала про почуті від Бондаренко погрози на адресу потерпілих від незаконної агресії силовиків українців. Регіоналка неодноразово зневажливо висловлювався про США і навіть зіткнулася з перспективою скасування візи на в'їзд в цю країну.