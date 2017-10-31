ЗМІ: дочка екс-регіоналки і поборниці "русского мира" Бондаренко вийшла заміж в США і будує кар'єру співачки (відео)

Дочка відомої екс-депутата від Партії Регіонів Олени Бондаренко переїхала в США і вийшла там заміж. Ексклюзивні фотографії з весілля були показані в сюжеті програми "Гроші".

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Журналісти дізналися, що 18-річна Поліна вже рік живе в США і намагається побудувати музичну кар'єру під сценічним псевдонімом «Ліна Купер». Дівчина пише пісні, грає на гітарі та фортепіано. У серпні цього року вона оформила стосунки з продюсером і композитором Джаредом Далтоном Кейном.

Весільна церемонія відбулася в серпні в штаті Массачусетс, гостей запросили небагато – лише 30 самих близьких людей. Святкували в ресторані Dockside Restaurant and Brunelle's Marina з виходом до найдовшій річці Нової Англії – Коннектикут. Заклад є типовим американським рестораном з досить помірними для цієї країнами цінами – наприклад, лобстер з пастою там коштує 20 доларів за порцію, тушковані морепродукти – 27. Мати нареченої особисто привітала молодят.

Олена Бондаренко є досить частим гостем на пропагандистських російських телеканалах. Під час Революції Гідності вона звинувачувала майданівців у порушенні закону, а нардеп Леся Оробець розповідала про почуті від Бондаренко погрози на адресу потерпілих від незаконної агресії силовиків українців. Регіоналка неодноразово зневажливо висловлювався про США і навіть зіткнулася з перспективою скасування візи на в'їзд в цю країну.