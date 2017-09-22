Директор табору "Вікторія" не знайшов 1,5 тисячі гривень на місяць на обслуговування пожежної безпеки

Півтори тисячі гривень на місяць коштувало технічне обслуговування пожежної безпеки в одеському таборі "Вікторія". Якби сигналізація була увімкнена, трагедії, під час якої загинуло три дитини, можна було б уникнути, йдеться в сюжеті ТСН.

Система у дерев'яних будиночках табору включала по два димові датчики на кожну кімнату та ручне увімкнення тривоги. Сигналізатор дає звук потужністю понад 100 децибелів – він розбудив би навіть жителів сусідніх з табором будинків. Однак встановлена система не працювала, бо договір так і не було підписано.

"Я особисто підходив до директора табору для того, щоби заключити з ним договір на технічне обслуговування і пожежне спостереження, на що отримав відповідь, що в табору немає грошей, треба визначатися, хто буде оплачувати", - розповів директор компанії "Укртехбезпека" Ігор Жуков.

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Роботи з монтажу системи були проведені півтора роки тому, але "Вікторія" так і не надала згоду на головне – обслуговування сигналізації. Саме тому, твердить Жуков, датчики почали видавати помилки та безпричинно спрацьовувати, дошкуляючи дітям та дорослим – після чого систему взагалі вимкнули. "Я так розумію, діти бешкетували, натискали на кнопочки, верещала сигналізація – це, природно, комусь заважало, приходили відключали сигналізацію", - припускає директор "Укртехбезпеки".

Вогнезахисна суміш, якою обробляли дерев'яні будиночки, була належної якості – про це свідчить висновок дослідно-випробувальної лабораторії. Однак в агресивному середовищі біля моря обробку мали б проводити двічі на рік, твердить Жуков. І знову посилається на директора табору, котрий відмовився від цього.

"Я попереджав про це директора табору, говорив йому про те, щоби він забив у бюджет гроші на проведення повторної обробки", - твердить директор профільного підприємства.

Керівник дитячого закладу Петрос Саркісян наразі перебуває в СІЗО. Ще до судового засідання він наголошував, що гроші за обслуговування мав заплатити департамент освіти міської ради. "Ніхто цим не займався тому, що було сказано так: будинки ще не передані на баланс департаменту, ми не маємо права сплачувати гроші", - пояснив він.

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Апелювати до слів директора в департаменті нікому – його керівника відсторонили, а в приміщеннях тривають слідчі дії. За власним бажанням звільнилась і заступниця мера з гуманітарних питань.

Генпрокурор Юрій Луценко каже, що саме вона мала контролювати виконання приписів пожежної інспекції. "Якщо ми отримаємо всі документи, будемо висувати підозру і їй", - заявив керівник ГПУ.

За словами Луценка, протипожежна сигналізація була відключена в таборі ще в червні. "Наша версія – що її відключили в пошуках лицензованої охоронної протипожежної фірми, яка дасть більший відкат. Також у резервуарі не було води – протягом усього літа!", - наголосив генпрокурор.