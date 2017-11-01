Гола активістка Femen спалила дві фігури ведмедів біля магазину Roshen у Києві (відео)

Увечері 31 жовтня організація Femen провела зухвалу акцію біля магазину Roshen в районі станції метро "Арсенальна" у Києві. Напівгола активістка облила пальним дві фігури ведмедів, які стояли перед магазином, і підпалила їх. На тілі учасниці Femen були написи "Солодощі або імпічмент".

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"Акція присвячена жадібності Президента України, який навіть під страхом політичної смерті не готовий розлучитися зі своїми цукерками. Поки вінницька плюшева родина продовжує накопичувати на зиму підшкірний жир, народ України смокче кістляву лапу", - йдеться на сторінці Femen у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня після переговорів президента України Петра Порошенка і президента Білорусі Олександра Лукашенка в Адміністрації президента України, коли міністри культури обох країн почали підписувати двосторонні документи, активістка Femen Анджеліна Діаш оголила груди і пробіглася перед камерами, вигукуючи «Жыве Беларусь» і «Стоп диктатура».

Діаш інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, поєднане з опором представникові влади.