Активістка Femen, яка оголила груди перед президентами, з'явилася до суду в майці з написом "Порошенко = Лукашенко" (фото, відео)

Сьогодні Печерський суд Києва розглядав кримінальні справи щодо активістки Femen Анжеліни Діаш, яка 21 липня оголила груди перед президентами України й Білорусі.

Обвинувачена активістка з'явилася до суду у білій майці на голе тіло з написом "Порошенко=Лукашенко", передає "Страна".

У суді вона заявила, що їй вже більше місяця не віддають паспорт.

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"Я не розумію, чому вже більше місяця мій паспорт незаконно у прокурорів. Це псує мої плани й обмежує мою свободу", - наголосила Діаш.

На засіданні розглядалося кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Воно карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня після переговорів президента України Петра Порошенка і президента Білорусі Олександра Лукашенка в Адміністрації президента України, коли міністри культури обох країн почали підписувати двосторонні документи, Діаш оголила груди і стала бігати перед камерами, вигукуючи «Живе Білорусь» і «Стоп диктатура». Охоронці негайно вивели її із залу.

Пізніше стало відомо, що Діаш потрапила до АП за підробленим журналістським посвідченням.

За даними адвоката, Діаш інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, поєднане з опором представникові влади.