"Танці з зірками": як Могилевська святкувала перемогу (фото)

У своєму Інстаграмі співачка Наталя Могилевська показала фотознімки зі свого святкування такою важливою та довгоочікуваною для неї перемоги в «Танцях з зірками».

Зірка опублікувала знімки, де вона «запалює» зі своєю колегою по «Танцях» – Надією Дорофєєвої. На святкову вечірку Наталія одягла відверте чорне плаття, родзинкою якого стала прикраса у вигляді бахроми.

Зі слів співачки за час участі в проекті вони з Дорофєєвої дуже здружилися, а результатів голосування глядачів у фіналі з нею чекали міцно тримаючись за руки. Могилевська вважає, що перемога в «Танцях» належить не тільки їй, а ще й Дорофєєвій. Варто зауважити, що співачкам ще належить нове змагання один з одним, так як вони обидві є суддями проекту «Голос діти».