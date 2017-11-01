"Танці з зірками": як Могилевська святкувала перемогу (фото)

12:14, 01 листопада 2017
Суспільство
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Зірка опублікувала знімки, де вона «запалює» зі своєю колегою по «Танцях» – Надією Дорофєєвої. На святкову вечірку Наталія одягла відверте чорне плаття, родзинкою якого стала прикраса у вигляді бахроми.

За словами співачки, за час участі в проекті вони з Дорофєєвої дуже здружилися / 1+1

У своєму Інстаграмі співачка Наталя Могилевська показала фотознімки зі свого святкування такою важливою та довгоочікуваною для неї перемоги в «Танцях з зірками».

Зірка опублікувала знімки, де вона «запалює» зі своєю колегою по «Танцях» – Надією Дорофєєвої. На святкову вечірку Наталія одягла відверте чорне плаття, родзинкою якого стала прикраса у вигляді бахроми.

співачкам ще належить нове змагання один з одним / Instagram

Зі слів співачки за час участі в проекті вони з Дорофєєвої дуже здружилися, а результатів голосування глядачів у фіналі з нею чекали міцно тримаючись за руки. Могилевська вважає, що перемога в «Танцях» належить не тільки їй, а ще й Дорофєєвій. Варто зауважити, що співачкам ще належить нове змагання один з одним, так як вони обидві є суддями проекту «Голос діти».

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Теги: #танці з зірками Могилевська Влад Яма