Через нігерійських бойовиків зростають ціни на нафту

Угруповання "Рух за звільнення дельти Нігера" (MEND) повідомило про підрив нафтопроводу і газопроводу в районі населеного пункту Ескравос на півдні Нігерії, передає Reuters.

"Ми знову почали напади на нафтову інфраструктуру. Основний нафтопровід і газогін, які нещодавно полагодили, висаджені", - заявили один з бойовиків угруповання.

У свою чергу, урядові війська з використанням вертольотів і катерів атакували кілька таборів бойовиків. Напередодні, в результати таких операцій, військові звільнили 8 філіппінців і 4 нігерійців, захоплених членами MEND на судні MV Spirit.

"Рух за звільнення дельти Нігера" стверджує, що веде боротьбу за справедливий розподіл нафтових доходів. У 2006 р. угруповання фактично оголосило війну іноземним нафтовим компаніям, які діють на території Нігерії. З того часу в південному регіоні країни, найбагатшому на "чорне золото", регулярно відбуваються напади на нафтові об`єкти та викрадання працівників іноземних компаній. У середині 2007 р. терористична активність бойовиків призвела до того, що обсяги експорту нігерійської нафти скоротилися на 25%.

Неспокійну обстановку в Нігерії аналітики називають серед основних причин подальшого зростання світових цін на нафту.

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