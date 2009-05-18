У Чернівцях прорвало газопровід
10:45, 18 травня 2009Суспільство
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Газопостачання міста обмежено
Через активізацію зсувних процесів у Чернівцях стався порив газопроводу середнього тиску діаметром 320 мм по вулиці Барбюса.
Для ліквідації аварії 17 травня газопостачання усього міста було припинено і зараз подача газу у місто залишається обмеженою, повідомили УНІАН у прес-центрі Чернівецької міської ради.
На місці події проведено оперативну нараду із залученням усіх необхідних служб. Ремонтні роботи виконує Чернівецька філія ДП «Укргазмережі».
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