«Чи будемо ми взимку з гарячою водою і теплом?» - круглий стіл в УНІАН

Сьогодні ,18 травня о 15-30 в УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Чи будемо ми взимку з гарячою водою і теплом?». Поговорити про підготовку до майбутньої зими за круглим столом агентство УНІАН запросило знаючих людей - експертів і фахівців водоканалу і столичного енергохолдингу. В ході круглого столу буде презентовано новий інформаційний проект агентства «УНІАН-Київ». Учасники: Юрій Стругавщиков, представник “Київенергохолдингу”; Віталій Найдюк, перший заступник керівника “Київводоканалу”; Наталія Новак, депутат, член фракції Блоку Кличка; Алла Шлапак, депутат, співголова фракції Блоку Черновецького; Сергій Баранов-Мохорт, депутат, член фракції Партії Регіонів та представник “Київенерго” (ул.Крещатик,4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.