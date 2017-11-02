"Хресна донька": історія з викраденою 2-місячною дівчинкою у Києві отримала продовження (фото, відео)

Відтепер правоохоронці турбуватимуться про 2-місячну дитинку, викрадення якої сколихнуло всіх українців. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

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Завдяки професійним діям поліцейських та небайдужим людям дівчинку знайшли і повернули батькам. З того моменту маленька Вікторія та її родина стала рідною для поліцейських Києва.

"Віка для нас – хресна донька. Тож ми сподіваємося: коли вона виросте, стане поліцейським", - зазначив заступник начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві Віктор Нечитайло.

Як повідомляв УНІАН, Оболонський районний суд Києва обрав два місяці цілодобового домашнього арешту для викрадачки немовляти.

20 жовтня в Оболонському районі Києва була викрадена півторамісячна дівчинка в той час, коли її батько забирав з дитсадка старшу доньку. За допомогою відео з камер спостереження правоохоронці встановили крадійку дитини. Зловмисниця стежила за чоловіком з коляскою, оскільки камери зафіксували її за маршрутом руху батька з дитиною. 21 жовтня поліцейські затримали викрадачку та її співмешканця.