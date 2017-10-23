Суд сьогодні обере запобіжний захід для викрадачки немовляти в Києві

Оболонський районний суд Києва сьогодні проведе засідання щодо визначення запобіжного заходу для 20-річної киянки, яка викрала півторамісячне немовля. Про це повідомив у Twitter позаштатний радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко.

Читайте такожДопомогли дівчачі теревені: журналісти розповіли про пошук викраденої у Києві немовляти (відео)«Засідання суду з визначення запобіжного заходу для жінки, яка викрала немовля, відбудеться сьогодні о 16.00 в Оболонському суді», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня в Оболонському районі Києва була викрадена півторамісячна дівчинка доки її батько забирав з дитсадка старшу доньку. За допомогою відео з камер спостереження правоохоронні органи встановили, що дитину викрала жінка. Зловмисниця стежила за чоловіком з коляскою, оскільки камери зафіксували її за маршрутом руху батька з дитиною. 21 жовтня поліцейські затримали викрадачку і її співмешканця.