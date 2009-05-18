Третина Кременчука сидить без гарячої води через борг за газ

Близько третини жителів Кременчука залишилися без гарячої води через борги підприємства теплокомуненерго за газ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськвиконкому, ДК «Газ України» через борги припинила подачу газу міському комунальному підприємству «Теплоенерго».

На сьогодні відключені від газу всі відомчі котельні «Теплоенерго», які забезпечують гарячою водою майже третину жителів Кременчука (згідно з офіційними даними, населення міста становить близько 230 тис. жителів - УНІАНУ).

За даними міськвиконкому, всього від гарячої води відключено 200 багатоквартирних будинків.

Як раніше повідомив заступник мера Кременчука Микола ПОРІЦЬКИЙ, борги КП «Теплоенерго» за газ становлять на сьогодні майже 10 млн. грн. Населення заборгувало за тепло і гарячу воду понад 7 млн. грн.

М.ПОРІЦЬКИЙ також додав, що якщо жителі не розрахуються з боргами, мерії доведеться взяти не менше 6 млн. грн. кредиту для погашення заборгованості за газ. За його словами, зараз мерія готує на сесію міськради додаткове рішення з цього питання.