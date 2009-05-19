Експерт: українська економіка досі в стані депресії

Українська економіка досі перебуває в стані сильної депресії, і жодних ознак відновлення найближчим часом немає.

Таку думку висловив УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його словами, з початку поточного року щомісячні показники скорочення промислового виробництва становили 30-35% (рік до року). Суттєве скорочення спостерігається в різних секторах, зазначив економіст. Він вважає, що «позірне поліпшення ситуації в харчовій промисловості у квітні може створити оманливе враження, оскільки воно було зумовлене здебільшого швидким зростанням у виробництві алкогольної, тютюнової продукції та соняшникової олії, тимчасом як більшість інших сегментів залишилася глибоко в мінусі».

Таким чином, на думку економіста, проблема низького споживчого попиту зберігається, що підтверджують недавно опубліковані дані про товарообіг роздрібної торгівлі, який упав на 17% (р/р) за квітень. Він прогнозує, що за слабкого попиту на внутрішньому та зовнішньому ринках зараз немає підстав чекати відновлення в другому кварталі 2009 року. Разом з тим у четвертому кварталі 2009 року в Україні має спостерігатися зростання промислового виробництва, яке пояснюватиметься, зокрема, низькою базою порівняння минулого року, вважає О.БЛІНОВ. За його прогнозами, падіння обсягу промислового виробництва 2009 р. становитиме 19% (р/р).

Як повідомляв УНІАН, в Україні у квітні 2009 року промислове виробництво скоротилося на 31,8% проти аналогічного періоду 2008 року і на 4,8% проти березня ц.р.

За підсумками січня-квітня промислове виробництво знизилося на 31,9%.