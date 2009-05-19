В університеті Львова під час чергування загинув охоронець

У Львові в Національному університеті «Львівська політехніка» загинув 61-річний працівник служби охорони.

Про це повідомив УНІАН прес-секретар територіального управління Держгірпромнагляду у Львівській області Микола ГУЦУЛЯК.

За попередньою інформацією, чоловік пішов у підвальне приміщення технічного поверху навчального корпусу, а коли напарник-охоронець почав шукати його через 20 хвилин, то знайшов чоловіка мертвим у коридорі з розбитою головою.

«Ймовірною причиною нещасного випадку стало падіння чоловіка», - повідомив М.ГУЦУЛЯК.

Як повідомив УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК, «охоронець перебував у стані алкогольного сп‘яніння, послизнувся і, падаючи, розбив голову, вдарившись об бетонну колону».

Натомість у «Львівській політехніці» відмовилися коментувати причини трагедії, повідомивши, що «працює комісія, яка оприлюднить висновки щодо причин загибелі працівника охорони».