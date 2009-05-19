Ющенко прогнозує зниження курсу долара

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прогнозує, що курс долара продовжуватиме знижуватись.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на нараді у Вінниці з представниками органів місцевої влади з питань місцевого та регіонального розвитку.

За словами Президента, про це свідчить економічна ситуація в країні, у тому числі збалансований торговельний баланс.

“Тенденція росту національної гривні є стабільною”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що і раніше наголошував, що гривня була передевальвована.