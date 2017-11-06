Лікарі боролися за його життя два роки: у Чернігові попрощалися з бійцем АТО

У Чернігові сьогодні попрощалися із бійцем Ігорем Пащенком, який помер внаслідок отриманих в АТО поранень. Як передає кореспондент УНІАН, прощання з бійцем відбулося у Катерининській церкві, де були присутні рідні, представники влади і громадськості, побратими та волонтери.

Читайте такожКолишній учасник АТО став успішним підприємцем завдяки виготовленню ексклюзивних 3D моделей техніки

Чернігівець Пащенко, 1974 року народження, проходив службу у 80-й аеромобільній бригаді ВЗ720. Помер 4 листопада від важких поранень, отриманих у 2014 році біля селища Опитне Донецької області під час антитерористичної операції. Після боїв мати виявила сина без документів у харківському госпіталі, два роки з лікарями боролася за його життя.

У Чернігові сьогодні оголошено День жалоби. На знак скорботи за загиблим на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста приспущені Прапори України з чорною стрічкою.

Крім того, на території міста буде обмежено проведення розважально-концертних заходів та заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті, вуличного мовлення.