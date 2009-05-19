Оформити власність на землю українці тепер можуть швидше й дешевше?

Закон України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо документів, які засвідчують право на земельну ділянку, а також порядку розділення та об`єднання земельних ділянок» (№1066-VI), який набрав чинності на початку травня 2009 року, спрощує процедуру державної реєстрації права власності на придбану ділянку та унеможливлює корупцію в цій сфері.

Про це УНІАН повідомив партнер компанії «Адлер і партнери. Адвокатське бюро», адвокат Юрій ОСТАПЕНКО.

«Депутати скасували необхідність отримання державного акту на право власності на земельну ділянку, придбану із земель приватної власності, без зміни меж і цільового призначення. Ця норма дуже гальмувала земельний ринок, у ній не були зазначено тимчасові рамки видачі актів, тому виконавчі органи, посилаючись на брак бланків, могли затягувати процедуру їх видачі на кілька років. Прискорити процес можна було за 1-5 тисяч доларів», – пояснив він.

За словами адвоката, тепер право власності на землю засвідчуватися або договором купівлі-продажу, або свідоцтвом про право на спадок. До цих документів додається державний акт попереднього власника з новою позначкою нотаріуса і реєструючого органу про перехід права власності на земельну ділянку із зазначенням документа, на підставі якого відбувся перехід.

«Закон відводить реєстраторові 14 днів на проставлення цієї позначки на державному акті. І якщо ці терміни буде порушено, новий власник земельної ділянки може звертатися зі скаргою до суду або в Кабінет Міністрів», – додав він.

Ю.ОСТАПЕНКО також зазначив, що нововведення в земельному законодавстві захищають не тільки тих людей, які придбали землю після набрання чинності законом, а й тих, які купили землю раніше, а акти ще не отримали.

«Особи, які придбали землю до ухвалення закону, повинні звернутися до нотаріуса, який засвідчував договір купівлі-продажу земельної ділянки і в якого залишився оригінал державного акту попереднього власника. Нотаріус зробить запит до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, про те, чи видавався акт на цю землю. І, згідно із законом, протягом 14 днів він повинен надати відповідь нотаріусу», – уточнив юрист.

У разі негативної відповіді нотаріус на існуючому акті ставить позначку про перехід права власності на землю на підставі договору купівлі-продажу. Після цього новий власник передає реєстратору акт і договір купівлі-продажу для здійснення державної реєстрації в двотижневий термін.

Як повідомив адвокат, 15 травня ц.р. також набрала чинності постанова Кабінету Міністрів, якою визначено Порядок здійснення позначки про перехід права власності на земельну ділянку (№439 «Про деякі питання засвідчення права власності на земельну ділянку»).

«Законодавча база вже повністю готова, щоб здійснювати державну реєстрацію права власності на придбану землю за новою процедурою», – додав він.

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