Про Україну мовою мистецтва: діти-переселенці з Донбасу зібрали в Швеції повний зал глядачів (відео)
15:20, 07 листопада 2017Суспільство
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В Стокгольм поїхали кілька колективів, щоб розповісти шведам про Україну мовою мистецтва. У День ООН виступали одразу два українських колективи.
У Швеції діти-переселенці з Донбасу зібрали повний зал глядачів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Юні українські музиканти, серед яких переселенці з Донбасу виступили в Швеції, в концертному залі, де були вручені перші Нобелівські премії.
В Стокгольм поїхали кілька колективів, щоб розповісти шведам про Україну мовою мистецтва. У День Організації Об'єднаних Націй виступали одразу два українських колективи - хор Щедрик і оркестр Львівської філармонії, а також українські солісти.
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