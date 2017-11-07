Про Україну мовою мистецтва: діти-переселенці з Донбасу зібрали в Швеції повний зал глядачів (відео)

У Швеції діти-переселенці з Донбасу зібрали повний зал глядачів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Юні українські музиканти, серед яких переселенці з Донбасу виступили в Швеції, в концертному залі, де були вручені перші Нобелівські премії.

В Стокгольм поїхали кілька колективів, щоб розповісти шведам про Україну мовою мистецтва. У День Організації Об'єднаних Націй виступали одразу два українських колективи - хор Щедрик і оркестр Львівської філармонії, а також українські солісти.