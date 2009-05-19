Заборона грального бізнесу завдасть шкоди економіці?

Сьогодні у Харкові пройшла акція протесту проти заборони грального бізнесу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 1 тисячі учасників пікетування, яке пройшло на майдані Свободи навпроти приміщення облдержадміністрації, висловили своє негативне ставлення до ухваленого Верховною Радою України Закону «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Учасники акції, яка була організована обласним організацією Асоціації діячів грального бізнесу, тримали в руках плакати з написами: «Поверніть нам роботу!», «Антинародну Раду у відставку!».

У спілкуванні з журналістами представники грального бізнесу наголошували, що його заборона завдасть значну шкоду економіці країни. Зокрема, за їх даними, лише на Харківщині втратили роботу понад 7 тис. осіб – працівників ігрових закладів, а бюджет країни загалом може недоотримати близько 700 млн. грн.

З учасниками пікетування спілкувався заступник губернатора Сергій СТОРОЖЕНКО, якому вони вручили свою заяву.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня ц.р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не тільки гральний бізнес, а й участь в азартних іграх. Згідно із законом, до суб`єктів господарювання, які організовують і проводять на території України азартні ігри, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу в розмірі 8 тисяч мінімальних зарплат.

Представники грального бізнесу в Україні подали до суду позови до держави з вимогою повернути їм гроші, сплачені за отримання патентів.