Служба зовнішньої розвідки розсекретила кілька листів Петлюри

Сьогодні голова Служби зовнішньої розвідки України Микола МАЛОМУЖ передав Українському інституту національної пам’яті копії листів Симона Петлюри, які були виявлені у галузевому архіві служби.

Як передає кореспондент УНІАН, 11 оригіналів листів С.Петлюри, датованих травнем-вереснем 1922 року, знаходились у багатотомній архівній справі, порушеній каральними органами колишнього СРСР стосовно генерал-хорунжого армії УНР Юрка Тютюнника, арештованого чекістами в 1923 році.

Як поінформував М.МАЛОМУЖ, архівні матеріали свідчать, що листи голови Директорії УНР і головного отамана армії С.Петлюри зберігалися саме у цій справі і в основному були адресовані прем’єр-міністру еміграційного уряду УНР Андрію Лівицькому, а також військовому міністру генерал-поручику Миколі Юнаківу і послу уряду УНР у Франції Олександру Шульгіну.

Як зауважив М.МАЛОМУЖ, у листах оцінюється тогочасна політична ситуація у Європі і Україні, визначаються завдання керівникам української еміграції, висловлюється ставлення до різних подій. Окремі листи помічені надписами «таємно» і «довірочно». Усі листи виконано С.Петлюрою власноручно олівцем.

Як зауважив керівник СЗРУ, після попереднього опрацювання документів службою було ухвалено рішення про їхнє оприлюднення з метою подальшого дослідження науковцями та істориками.