На Житомирщині ОТГ підтримуватимуть свої культурні об’єкти та зароблятимуть на них

На Житомирщині територіальні громади підтримуватимуть свої культурні об’єкти та зароблятимуть на них кошти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні у Житомирі відбувся семінар для представників об'єднаних територіальних громад, де обговорювали, як саме у майбутньому розвиватиметься культура області.

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"Що робити громадам із закладами культури, які зміни внесли у законодавство, хто фінансуватиме культуру та як подавати звітність – такі питання обговорили представники ОТГ Житомирщини",- сказано у повідомленні.

За словами організаторів заходу – управління культури облдержадміністрації – на сьогодні завдання громад - не лише підтримувати ті культурні об’єкти, які є на їхніх територіях, але і навчитися заробляти на них кошти.

«Завдання громад - не лише зберігати культурні пам’ятки, але і популяризувати їх за рахунок розвитку туризму, використовуючи для туристів. Утримання таких об’єктів лягає на бюджет громади. Тому громадам потрібно навчитися заробляти на таких пам’ятках», – зазначила, зокрема, на семінарі начальник відділу охорони культурної спадщини управління культури Житомирської облдержадміністрації Неоніла Кучеренко.

Учасники заходу обговорили питання розвитку бібліотек як культурно-просвітницьких центрів громади, збереження матеріальної культурної спадщини та їх використання для розвитку туризму.

Також вони розглянули сучасне нормативно-правове забезпечення питання розвитку туризму у громадах та обговорили, як саме планувати свою роботу.

На семінарі також були представлені зразки українського національного одягу.