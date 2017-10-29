На Житомирщині у зв’язку з виборами у 13 ОТГ поліція здійснює охорону правопорядку

У Житомирській області сьогодні, в день виборів у новостворених об’єднаних територіальних громадах, поліція здійснює охорону правопорядку. Про це повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Житомирської області

Як зазначається у повідомленні, у районах області, де відбуваються вибори в об’єднаних територіальних громадах, виборчі дільниці розпочали свою роботу вчасно і без порушень правопорядку. Охорону публічного порядку та безпеку громадян забезпечують працівники поліції.

"О 8-й годині 29 жовтня 273 виборчі дільниці Житомирщини відчинились задля забезпечення волевиявлення громадян під час проведення виборів депутатів сільських, селищних, міських рад у 13 об’єднаних територіальних громадах та відповідних сільських, селищних та міських голів",- сказано у повідомленні.

В ГУ Національної поліції Житомирщини працює Ситуаційний центр, який координує діяльність підрозділів поліції, що забезпечують правопорядок під час виборчого процесу.

"Поліцейські працюють в режимі посиленого патрулювання територій населених пунктів, де відбуваються вибори, та у складі слідчо-оперативних груп і груп швидкого реагування. Також правоохоронці працюють поблизу місць розташування дільниць, аби вчасно реагувати на заяви про події та не допускати протиправних дій",- зазначають у поліції.

29 жовтня на Житомирщині вибори голів та місцевих депутатів у 13 об’єднаних громадах – Ємільчинській, Любарській, Брониківській, Піщівській, Словечанській, Овруцькій, Курненській, Мартинівській, Соколівській, Пулинській, Радомишльській, Глибочицькій, Оліївській ОТГ.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 29 жовтня, в Україні проходять найбільші вибори в об`єднаних територіальних громадах за останні два роки.

Голосування проходитиме у 201 ОТГ в усіх без винятку областях України, окрім окупованих територій.

Загалом громадяни обиратимуть близько 4,5 тис. депутатів, а також 26 мерів, 61 селищного голову, 115 сільських голів.

У голосуванні зможуть взяти участь понад 1 млн 330 тисяч осіб, тобто близько 4% усіх українських виборців.