В Авдіївці місцеві діти знімають справжнє кіно (відео)

Група артистів їздить зоною АТО й вчить молодь знімати фільми. Проект починався як волонтерський, втім, зараз підтримкою кіношників зацікавилося американське посольство.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Група волонтерів разом з дітьми з нуля знімають фільм за 10 днів. Зараз тут йдуть зйомки фентезі про прибульців, які повідомили місцевому хлопчику, що той має силу - силу закінчити війну.