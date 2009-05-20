Литвин дивується безглуздості поведінки влади, та й своєї теж

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що національною ідеєю в нашій державі має стати проблема збереження українського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав під час парламентських слухань на тему: «Шляхи реформування охорони здоров’я та медичне страхування в Україні».

Він підкреслив, що «національною ідеєю для нас може і повинна стати проблема збереження українського народу від фізичного вимирання, від моральної деградації, а подекуди і дебілізації».

Він наголосив, що збереження українського народу має полягати в тому, «що нас мають поважати і ми маємо поважати себе».

В.ЛИТВИН підкреслив, що дивується «безглуздості поведінки української влади». При цьому додав, що відносить це і на свою адресу. За його словами, дивною є ситуація, коли державні кошти витрачаються на те, щоб розвішувати гасла «Кохаймося» або «Дякуємо за чисті узбіччя», а при цьому «ці узбіччя по коліно в смітті». «Це ж державні кошти потрачені, відкати отримані», - сказав В.ЛИТВИН і підкреслив, що для України «проблема з проблем, як продовжувати тривалість життя людей в Україні». Він наголосив, що сьогодні медична галузь, система охорони здоров’я перебуває «в занедбаному стані, не дивлячись на всі гучні пропозиції щодо проведення реформи». «Ми завжди проголошуємо реформи тоді, коли не знаємо, що робити і не хочемо нічого робити», - сказав голова ВР. Він додав, що рішення щодо фінансування медичної галузі нерідко не виконуються. В.ЛИТВИН зазначив, що говорячи про медичне страхування, необхідно на перше місце ставити «проблеми і інтереси людини, а не інтереси певних груп, певних осіб». За його словами, при прийнятті законопроектів, які стосуються медичного страхування, необхідно не допустити лобізму, який спрямований не на інтереси людей.