Рахункова палата знайшла, з чого «зробили» держбюджет у 2008-му

Загальний фонд Державного бюджету на 2008 рік було перевиконано за рахунок невідшкодування податку на додану вартість в сумі 14 млрд. грн., податкових переплат на більш як 4 млрд. грн. і авансового платежу Національного банку України на 3,5 млрд. грн.

Про це говориться в прес-релізі за підсумками колегії Рахункової палати України, на якій розглядалося питання виконання Держбюджету за минулий рік.

«Незважаючи на перевиконання дохідної частини, планові призначення за витратами загального фонду не виконано на 6,5 млрд. грн або 3,3%. Із 823 бюджетних програм загального фонду Державного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів, витрат на обслуговування боргу і резервного фонду) лише кожна третя виконана в повних обсягах», - говориться в повідомленні Рахункової палати.

Як повідомлялося, за даними Міністерства фінансів України, в 2008 році до загального фонду Держбюджету надійшло 185,853 млрд. грн., що на 5,1 млрд. грн. або 2,8% більше планового показника.