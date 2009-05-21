На місці майбутнього велотреку в Криму заклали капсулу

20 травня в Сімферополі відбулася урочисте закладення капсули в перший бетонний блок на місці будівництва майбутнього велотреку. Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА.

За її інформацією, в церемонії взяв участь голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО, голова кримського уряду Віктор ПЛАКИДА, Постійний представник Президента України в Криму Леонід ЖУНЬКО, мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО, керівництво компанії "ТЕС", що здійснює будівництво велотреку.

Як зазначив А.ГРИЦЕНКО, ще 2 роки тому про це будівництво було заявлено всьому Криму і Україні, всьому спортивному співтовариству. "Але тоді почати роботу над проектом нам не дозволили об`єктивні причини, виникли проблеми - з оформленням дозволу на будівництво, з проектно-кошторисною документацією, навіть з пошуками спонсора. Сьогодні всі складнощі розв’язано. Тому після того, як буде повністю розчищено цей майданчик, тут, нарешті, почнуться будівельні роботи. Сподіваюся, що новий ультрасучасний велотрек стане одним із кращих в Європі", - заявив кримський спікер.

За його словами, аналогів цьому проекту немає в Україні. Його безперечна перевага - це багатофункціональність. Окрім спортивних залів для різних видів спорту, велосипедної траси з трибунами для глядачів і готельного комплексу, 2 тис. квадратних метрів першого поверху готелю, а також 8 тис. квадратних метрів закритого велотреку буде відведено під виставкові зали. Таким чином, Сімферополь одержить близько 10 тис. кв. м виставкових площ, що дозволить в міжсезоння проводити великі виставки. При цьому голова кримського парламенту зазначив, що новий велотрек (за винятком готелю) не буде приватною формою власності - тут зможуть займатися різними видами спорту, зокрема, боротьбою і боксом кримські школярі, а також відбуватимуться міжнародні змагання і чемпіонати.

За інформацією А.ГОРЄВОЇ, орієнтовна кошторисна вартість об`єкту близько 80 млн. дол. Комплекс буде триповерховим велотреком, в якому розмістяться 8 залів для спортивних тренувань і готель. Завершення будівельних робіт і повна здача об`єкту, за попередніми прогнозами, плануються за 1,5-2 роки. Ще 1 рік може піти на спорудження готельного комплексу.