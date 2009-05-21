Президент України Віктор Ющенко завершив візит до Туреччини і відбув до Києва.

На завершення одноденного візиту до столиці країни Стамбула Президент був присутній на фінальному матчі Кубка УЄФА з футболу, в якому гравці донецького “Шахтаря” святкували перемогу.

А перед цим провів низку зустрічей, в т.ч. з Вселенським Патріархом Варфоломієм I, прем’єр-міністром Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, президентом УЄФА Мішелем Платіні та іншими.