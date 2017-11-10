Радіо "Люкс ФМ" оштрафували на 50,5 тисяч гривень за недотримання мовних квот

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала «Радіокомпанію Люкс» (позивні «Люкс ФМ») на 50,52 тис. грн за недотримання квот на трансляцію українських пісень державною мовою, повідомила прес-служба регулятора.

Згідно з повідомленням, під час моніторингу мовника Нацрада встановила, що частка пісень державною мовою в ефірі «Люкс ФМ» із 7 ранку до 14 години дня становила 23,5%, тоді як законом про телебачення і радіомовлення передбачено не менше 25%.

Читайте такожНацрада за 8 місяців оштрафувала 12 радіостанцій через недотримання мовних квот

«Зазначене порушення є підставою для застосування санкції «стягнення штрафу» відповідно до частини одинадцятої статті 72 Закону в розмірі 5 відсотків загальної суми ліцензійного збору... Сума штрафу ПрАТ «Радіокомпанія Люкс» становить 50 520,00 грн», - йдеться в повідомленні.

Регулятор нагадав, що законодавство про обов'язкову частку пісень українською мовою набрало чинності 8 листопада 2016. Відповідно до закону частка пісень державною мовою в ефірі радіостанцій упродовж першого року його дії має становити 25%, упродовж другого року - 30%, упродовж третього року - 35%.

Як повідомляв УНІАН, за 8 місяців 2017 року Нацрада з питань телерадіомовлення оштрафувала 12 українських радіостанцій за недотримання квот на українську мову в ефірі на 591 тис. грн.

Нацрада з телерадіомовлення є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.