Тимошенко каже, що успішні та красиві податки давно не платять

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що збільшення надходжень до бюджету пов`язане з детінізацією сплати податків у великих корпораціях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час розширеного засідання Кабінету міністрів з питань розвитку підприємництва.

«Для всіх великих корпорацій, для банків, для всіх успішних і гарних людей сплата податків вже давно не стояла на порядку денному», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, відхід великих компаній від сплати податків призвів до зниження темпів дорожнього будівництва і темпів реформування житлово-комунального господарства.

«Тому ми займаємося детінізацією податків у великих могутніх корпораціях, які їх не платять. Я хочу вам сказати, що якщо ми хочемо мати країну, нам доведеться платити податки, і доведеться платити до Пенсійного фонду, доведеться платити і за все інше, але помірно», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також пояснила причини, через які в Україні не знижувалися ставки податків. «Я поясню. Половина країни податків не платить, і коли знижують податок, то в бюджеті виникає дірка в 5-6 млрд. грн., яку нічим закрити. Тому зниження податків має здійснюватися тільки на основі детінізації для всіх інших, хто їх не платив ніколи. Я думаю, для вас не секрет, що існують спеціальні технологічні центри з ухилення від сплати податків», - зазначила глава уряду.

«Наводити лад у країні непросто, і чи вдячна ця справа? Наприклад, закрили гральний бізнес. Так, у когось бізнес зник, але торгівля наркотиками – теж бізнес, ну тоді давайте зробимо ліцензії на нього і легалізуємо цей бізнес? Ви думаєте, що там немає незадоволених? Мінімум півмільйона незадоволених. Так чи вдячна ця справа?», - поцікавилася Ю.ТИМОШЕНКО.