В Одесі сталася стрілянина між п'яними правоохоронцями - ЗМІ

В Одесі сьогодні під час конфлікту із застосуванням зброї тяжко поранено чоловіка.

Читайте такожВ Одесі суд відправив організатора інформаторської мережі "ДНР" до в'язниціЯк повідомив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в Одеській області, НП сталася у Суворовському районі Одеси, у дворі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Паустовського.

За попередніми даними, конфлікт стався між трьома чоловіками, які разом сиділи за столом, встановленим на подвір'ї, поряд з дитячим майданчиком.

«Начебто чоловіки розпивали алкогольні напої, потім між ними стався конфлікт, під час якого один з них вистрілив в голову опонентові», - розповів представник поліції.

За даними джерела, потерпілого госпіталізовано у тяжкому стані. Той, хто стріляв, затриманий. За деякими даними, підозрюваний і потерпілий - колишній і чинний співробітники правоохоронних органів. Зокрема, один - колишній патрульний, інший - дільничний інспектор.

У Головному управлінні Нацполіції офіційно цю інформацію поки не коментують.